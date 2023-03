Diocesi: Fano e Pesaro, domenica 19 marzo le famiglie incontrano i coniugi De Palo per la Festa di San Giuseppe

Le famiglie delle diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e di Pesaro domenica 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe, sono invitate ad un momento di incontro, preghiera e fraternità presso il santuario di San Giuseppe in Spicello. Il programma prevede alle ore 17,45 gli arrivi e alle ore 18 la testimonianza di Gigi de Palo, presidente della fondazione per la natalità, e sua moglie Anna Chiara Gambini su “Essere padri oggi”. Per chi non può partecipare in presenza sarà possibile seguire l’incontro sul canale YouTube SanGiuseppechannel.

Alle ore 19.15 il vespro guidato dalla Pastorale familiare e alle ore 20 apericena preparato dalle famiglie dell’Istituto Santa Famiglia. Gianluigi De Palo e Anna Chiara Gambini, sposati dal 2004, hanno cinque figli. Sono autori di due libri :“Ci vediamo a casa” e “Adesso viene il bello”.