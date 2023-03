Colombia: Conferenza episcopale, dal 19 al 26 marzo la Settimana per la vita

“Siamo il popolo della vita!” è lo slogan e l’appello centrale con cui la Conferenza episcopale della Colombia (Cec) incoraggia la celebrazione della Settimana per la vita 2023 dal 19 al 26 marzo. Questa iniziativa cerca di promuovere la cultura della vita nel Paese, in modo speciale, per proclamare il dono della vita e difendere la vita del bambino non ancora nato e quella di sua madre. Questa campagna, sviluppata attraverso il Dipartimento per la promozione e la difesa della vita, si svolge nell’ambito della festa della solennità dell’Annunciazione del Signore, che si celebra ogni 25 marzo.

“È un’occasione per rinnovare il nostro essere Chiesa della vita e per la vita”, ha affermato l’ufficio della Chiesa colombiana. Pertanto, per la partecipazione concreta di tutti a questa settimana, la Cec propone di organizzare diverse giornate per riappropriarsi del valore della vita su tre livelli (individuale, familiare e comunitario) e tre modi di assumersi la responsabilità rispetto alla vita a partire dal Vangelo (annunciare la vita, celebrare la vita e servire la vita). A questo scopo, vengono offerti tre laboratori pastorali attraverso i quali si può trovare una guida per viverla.

Allo stesso modo, per tutta la settimana, attraverso le piattaforme di comunicazione della Conferenza episcopale della Colombia, verranno diffusi messaggi speciali per promuovere una cultura della vita che permetta di creare migliori condizioni per le madri di dire sì alla vita fin dal momento del concepimento. Per amplificare questa voce importante, i fedeli e le istituzioni sono invitati a replicare questi appelli nei loro diversi spazi sociali e piattaforme di comunicazione digitale.

Sulla base del fatto fondamentale che ogni vita ha un valore, durante la celebrazione della Settimana, la Conferenza episcopale della Colombia vuole promuovere la speciale commemorazione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, celebrazione che si tiene ogni 21 marzo dal 2011.