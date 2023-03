Diocesi: Montecassino, immissione di dom Luca Fallica come abate ordinario

(Foto: Roberto Mastronardi)

Alle 12.25 di oggi, mercoledì 16 marzo, sono risuonate in tutta la valle attorno a Montecassino le campane della basilica annunciando l’immissione di dom Luca Fallica come abate ordinario dell’abbazia. Qualche minuto dopo, alle 12.30, alla presenza dell’abate presidente, dom Guillermo Leòn Arboleda Tamayo, e dell’abate visitatore della Provincia italiana, dom Mauro Meacci abate di Subiaco, è iniziata la cerimonia di immissione nella sala capitolare dell’abbazia. A darne notizia la stessa abbazia spiegando che dopo la lettura di tutte le formule di rito, il giuramento e la professione di fede, l’abate Luca ha rivolto un saluto alla Comunità monastica di Montecassino. “Sono giorni di forti emozioni per me – ha dichiarato –. Dal 9 gennaio, dopo la nomina da parte del Santo Padre si sono succedute tappe importanti di un cammino che oggi vede la mia immissione nel servizio di abate e ordinario dell’abbazia di Montecassino”. “Un senso di responsabilità e al tempo stesso una grande gioia mi accompagnano”, ha proseguito dom Fallica: “Mi auguro e prego che lo sguardo paterno e benedicente di san Benedetto possa sempre vegliare sul mio cammino e illuminarmi e guidarmi in questo servizio che mi è stato affidato. Tra i segni che hanno caratterizzato il breve rito di oggi c’è anche la consegna della croce, che mi ricorda il modo nel quale sono chiamato a vivere il mio impegno, non anteponendo nulla all’amore di Cristo, a quell’amore cioè con il quale egli ha donato la vita per noi e ora mi chiama a offrire la mia esistenza per i fratelli che mi vengono affidati”.

Tra poco più di un mese ci sarà la benedizione abbaziale e si potrà così dire terminato tutto l’iter iniziato ormai quasi tre mesi orsono e che fa di dom Antonio Luca Fallica il 193° abate di Montecassino.