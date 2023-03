Spagna: card. Osoro (Madrid), “la famiglia il luogo privilegiato dove ogni persona impara a dare e ricevere amore”

Il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro torna nella sua lettera settimanale a concentrarsi sulla famiglia, che è “un bene in sé” e che “spesso dà un volto veramente umano alla società”. Inoltre, è “il luogo privilegiato dove ogni persona impara a dare e ricevere amore”.

La “suprema fonte di vita” per la famiglia è Gesù Cristo stesso, afferma l’arcivescovo di Madrid. Per questo, conclude invitando i genitori cristiani a partecipare all’Eucaristia domenicale, “quell’incontro privilegiato con Cristo” che “crea un legame intimo ed è il modo migliore per trasmettere la fede”.