Tratta: il 21 marzo a Roma il convegno “Dal viaggio della speranza alla schiavitù: il sogno infranto delle giovani donne”

“Dal viaggio della speranza alla schiavitù: il sogno infranto delle giovani donne”, è il tema del convegno che si terrà nella Sala delle Bandiere presso l’Ufficio del Parlamento europeo a Roma il prossimo 21 marzo, dalle 15 alle 18. Organizzato della sezione italiana della Federazione delle Donne per la pace nel mondo, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e promosso dal Global Women’s Peace Network , il convegno si propone di celebrare la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime della schiavitù e della tratta, proclamata dall’Onu. Il convegno si propone di affrontare il problema della tratta delle donne e delle ragazze che finiscono nel giro della prostituzione sulle nostre strade contro la loro volontà e che sono private oltre che di ogni libertà anche della propria dignità. Che cosa possono fare e come stanno intervenendo le istituzioni per arginare questo fenomeno? Qual è il contributo che ciascuno di noi può dare per fermare questa schiavitù? L’incontro intende rispondere a queste e ad altre domande attraverso il prezioso contributo degli esperti e dei partecipanti all’evento. Interverranno: Elisabetta Nistri, presidente Wfwp Italia; il senatore Manfredi Potenti, vicepresidente della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari; Valerio de Gioia, giudice della prima sezione penale del Tribunale di Roma; Emanuela del Re, rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel; Elisabetta Larosa, regista del film documentario Sue, prodotto dalla Movie Factory srl; Mirella Cristina, parlamentare della XVIII Legislatura, Commissione Giustizia; Souad Sbai, presidente Acmid-Donna onlus Associazione Donne marocchine e altri in Italia; suor Maria Rosa Venturelli, Rete antitratta Usmi Roma; modera Maria Pia Turiello, psicologa del lavoro e delle organizzazioni e mediatrice alta conflittualità.

“È incredibile che ancora oggi nel 21° secolo tale fenomeno non sia stato contrastato efficacemente. È un problema che ci sta molto a cuore e che vogliamo portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica”, ha dichiarato Nistri. La Wfwp è un’organizzazione non governativa presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, in associazione con il Dipartimento d’Informazione pubblica e sostiene e promuove gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Inaugurata nel 1992 dalla dottoressa Hak Ja Han Moon, è presente in 119 Paesi.