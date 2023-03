Diocesi: Bari-Bitonto, nel fine settimana “Liturgia ‘inCanto’”. Un weekend formativo con mons. Frisina

L’arcidiocesi di Bari-Bitonto e la Fondazione “Frammenti di Luce” promuovono, dal 18 al 20 marzo, l’evento “Liturgia ‘inCanto’”, un weekend formativo con mons. Marco Frisina, maestro compositore e direttore della Cappella musicale della basilica di San Giovanni in Laterano. L’iniziativa, destinata a gruppi corali, animatori liturgici e musicali, prenderà il via sabato, alle 9.30, con incontro che mons. Frisina avrà con coristi, musicisti e animatori delle comunità parrocchiali presso l’aula sinodale della Curia arcivescovile di Bari; successivamente, dalle 11.30 presso i locali della Curia arcivescovile, si terranno i Laboratori divisi in gruppi. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, presso l’aula sinodale, la prova-lezione con mons. Frisina e il coro “Frammenti di Luce” per la celebrazione e concerto del giorno successivo.

Domenica 19 marzo, infatti, alle 10.30 l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano presiederà nella basilica di San Nicola la celebrazione eucaristica animata da tutti i partecipanti al corso; in serata, dalle 20, la cattedrale di Bari ospiterà il concerto-meditazione eseguito dal coro di “Frammenti di Luce” e della Pastorale giovanile con la partecipazione dei partecipanti al corso di formazione.

Infine, lunedì 20 marzo, dalle 10 presso la Cappella maggiore del Seminario arcivescovile, mons. Frisina incontrerà presbiteri e diaconi dell’arcidiocesi per una riflessione sulla formazione liturgico-musicale.