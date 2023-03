Diocesi: Terni, domani convegno su “Fenomeni religiosi straordinari: un approccio pluridisciplinare” promosso dal Gris

“Fenomeni religiosi straordinari: un approccio pluridisciplinare”. Questo il tema del convegno promosso dal Gruppo ricerca e informazione socio-religiosa (Gris) di Terni per domani, venerdì 17 marzo. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo d’incontri per approfondire alcuni aspetti socio-religiosi nella comunità del Terzo Millennio.

Dalle 16 alle 19, presso la sala conferenze del Museo diocesano di Terni, interverranno mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, Emanuela Laurenzi, coordinatrice nazionale del Centro scuola Gris “Lorenzo Minuti” e presidente del Gris Terni; padre Francois Marie Dermine, professore di Teologia morale della Facoltà Pontificia dell’Emilia Romagna e presidente del Gris nazionale, parlerà di “Origine dei fenomeni religiosi straordinari: naturale-soprannaturale-preternaturale”; Paolo Maria Marianeschi, medico chirurgo, teologo e perito “Ad casum” presso la Congregazione delle Cause dei santi, affronterà il tema “Fenomeni religiosi straordinari: l’approccio scientifico-medico – Le stimmate come caso esemplare”; infine Porzia Quagliarella, psicoterapeuta, teologa e responsabile Centro scuola Gris Italia meridionale si soffermerà su “Santa Caterina da Siena e santa Faustina Kowalska: profilo spirituale e psicologico”. Il convegno sarà moderato da Valentino Adriani, direttore delle relazioni esterne e della comunicazione del Gris Terni.