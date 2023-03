Tv2000, venerdì 17 marzo a partire dalle 16.30, trasmette in diretta dalla parrocchia romana di Santa Maria delle Grazie al Trionfale l’iniziativa “24 ore per il Signore” con la celebrazione della riconciliazione presieduta da Papa Francesco. L’evento è promosso in tutto il mondo dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e giunto alla decima edizione. Introduce la diretta su Tv2000 lo speciale della trasmissione “Il diario di Papa Francesco”, in onda dalle 16.