Cei: dal 20 al 22 marzo la sessione primaverile del Consiglio permanente

Da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo si svolgerà a Roma, presso la sede della Cei, la sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente. I lavori, che saranno introdotti alle ore 16 del 20 marzo dal cardinale presidente Matteo Zuppi, si focalizzeranno sul programma e sullo svolgimento dell’Assemblea generale in programma dal 22 al 25 maggio sul tema: “In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Passi verso il discernimento”. Le Chiese in Italia continuano ad essere impegnate nell’ascolto, attraverso i “Cantieri di Betania”: alla data del 31 gennaio, ne sono stati attivati 377, di cui 101 della “strada e del villaggio”, 99 dell’“ospitalità e della casa”, 93 delle “diaconie e della formazione spirituale” e 84 scelti dalle diocesi. All’ordine del giorno del Consiglio Permanente – si legge nella nota dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali – anche la presentazione delle attività del Comitato e del Servizio e per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo, con un focus sulle linee del nuovo Regolamento. Dopo un approfondimento sul Sovvenire, i Vescovi discuteranno della proposta di ripartizione dei fondi 8xmille che sarà sottoposta alla prossima Assemblea generale. Infine, è prevista l’approvazione del calendario delle attività della Cei per l’anno pastorale 2023- 2024. Giovedì 23 marzo, alle ore 11, nella Sala Marconi di Palazzo Pio il segretario generale, mons. Giuseppe Baturi, illustrerà in conferenza stampa il comunicato finale.