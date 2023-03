Strage via Fani: Meloni, “non dimentichiamo il sacrificio dei servitori dello Stato e di un uomo delle Istituzioni che tanto diede alla Nazione”

“Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente i 5 uomini della sua scorta. A distanza di 45 anni non dimentichiamo il sacrificio di questi servitori dello Stato e di un uomo delle istituzioni che tanto diede alla Nazione”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un tweet pubblicato in occasione del 45° anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell’uccisione degli agenti della sua scorta in via Fani, a Roma.

