Diocesi: Alessandria, venerdì 17 e sabato 18 marzo la “24 ore per il Signore” presso il santuario del Sacro Cuore di Gesù

Sarà il santuario del Sacro Cuore di Gesù di via San Francesco ad Alessandria ad ospitare in diocesi la “24 ore per il Signore”, l’iniziativa quaresimale di preghiera e adorazione, giunta alla 10ª edizione, che sarà celebrata in tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo.

Si comincia alle 18 di venerdì 17 con la celebrazione eucaristica che terminerà con l’esposizione del Santissimo Sacramento dando inizio l’adorazione eucaristica animata dai gruppi parrocchiali, dalle associazioni e dai movimenti ecclesiali. L’adorazione proseguirà per tutta la notte, fino alle 17.30 del giorno successivo quando sono previste la recita dei vespri e la benedizione eucaristica; alle 18, poi, la messa conclusiva presieduta dal vescovo Guido Gallese. Durante le 24 ore saranno disponibili sacerdoti per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.