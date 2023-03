Diocesi: Noto, sabato 18 la consacrazione episcopale di mons. Rumeo e l’inizio del suo ministero

Sabato 18 marzo mons. Salvatore Rumeo, vescovo eletto di Noto, riceverà l’ordinazione episcopale per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, diocesi di origine di Rumeo.

La liturgia di ordinazione sarà celebrata nella basilica cattedrale di San Nicolò a Noto, alle ore 10.30, e sarà preceduta dall’accoglienza di mons. Rumeo presso la Porta Ferdinandea, dalla quale muoverà il corteo verso il Palazzo municipale, dove il vescovo eletto terrà il saluto alla città.

Il rito di ordinazione sarà concelebrato dai vescovi di Sicilia; tra i vescovi conconsacranti, mons. Antonio Staglianò, predecessore di Rumeo e ora presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Prevista una massiccia partecipazione di fedeli, oltre che della diocesi di Noto, anche della diocesi di Caltanissetta, in modo particolare della parrocchia del Sacro Cuore, dove mons. Rumeo ricopriva l’incarico di parroco, insieme a quello di direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, al momento della nomina del Santo Padre, avvenuta il 22 dicembre 2022.

Nel giorno della consacrazione episcopale, mons. Rumeo si insedierà ufficialmente in diocesi, iniziando così il suo ministero nella Chiesa netina.