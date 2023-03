Imprenditorialità: Mattarella visita l’acceleratore di impresa di Università Cattolica ed E4Impact

Foto Università Cattolica

Una visita speciale quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuta a Nairobi questa mattina presso il Centro per l’imprenditorialità, dove nel 2018 l’Università Cattolica e la Fondazione E4Impact hanno lanciato, grazie al sostegno dell’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, un programma di accelerazione per imprese africane.

“Sono molto lieto di essere qui per conoscere direttamente questa iniziativa della Fondazione e poter esprimere il ringraziamento e l’apprezzamento per l’attività che svolge – ha dichiarato Mattarella -, ringraziando anche coloro che partecipano alla sua attività e la sostengono. Gli obiettivi della Fondazione sono di grande importanza, e questo è uno degli elementi che fa notare quanto sia autentico, pieno e intenso il rapporto di collaborazione tra Kenya e Italia. Noi abbiamo un rapporto di amicizia e che va crescendo e questo contributo verso le nuove generazioni, non soltanto per formare capacità imprenditoriali ma anche per mantenere contatti operativi con imprese già esperte, è di particolare rilievo. Vedo la varietà dei settori in cui ci si impegna e si formano capacità. Il futuro di Africa e Europa è necessariamente un futuro comune ma in questo ambito il rapporto tra Kenya e Italia è esemplare e di piena sintonia”.

E4Impact è un progetto nato in Università Cattolica, presso l’Alta scuola impresa e società (Altis) nel 2010, che si è trasformato in Fondazione nel 2015, con il coinvolgimento di alcune primarie imprese italiane. Presenti alla visita del presidente anche Letizia Moratti, presidente Fondazione E4Impact e Mario Molteni, Ceo Fondazione E4Impact.