Diocesi: Aosta, domani a Roisan veglia di preghiera per giovani in preparazione alla Pasqua

È in programma per domani, venerdì 17 marzo, a Roisan la consueta veglia di preghiera dei giovani della diocesi di Aosta in preparazione alla Pasqua. Durante il momento di preghiera i partecipanti avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

Il ritrovo è fissato per le 19 nella sala polivalente dove è prevista la cena, preparata da alcuni volontari della parrocchia. Alle 20.30, poi, nella chiesa parrocchiale, la veglia di preghiera presieduta dal vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana.