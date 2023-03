Diocesi: Sassari, nella chiesa del Rosario venerdì e sabato “24 Ore per il Signore”

Venerdì 17 e sabato 18 marzo nella chiesa del Rosario a Sassari si svolgerà l’iniziativa di preghiera e riconciliazione “24 Ore per il Signore”. Anche quest’anno l’appuntamento voluto da Papa Francesco, giunto alla decima edizione, si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, le chiese rimarranno aperte per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi.

L’appuntamento diocesano di Sassari inizierà con la celebrazione penitenziale, venerdì 17 marzo alle ore 17 e si concluderà con la celebrazione eucaristica, sabato 18 marzo sempre alle ore 17. L’iniziativa coinvolge tutti i fedeli laici e le realtà ecclesiali della diocesi.