Diocesi: Pinerolo, sabato a Bricherasio la Giornata missionaria dei ragazzi

“La missione si fa insieme”. Sarà questo il tema della 7ª Giornata missionaria diocesana dei ragazzi in programma sabato 18 marzo a Bricherasio. Bambini e ragazzi, spiegano Lucy e Francesco Pagani del Centro missionario diocesano di Pinerolo, avranno l’occasione di vivere “un pomeriggio per riflettere in allegria su valori come pace, fratellanza, accoglienza, custodia del Creato”. Previsto anche uno spazio dedicato ai genitori che “sarà particolarmente interessante e ricco di spunti con l’intervento del vescovo Derio”. “Ai bambini e ai ragazzi – proseguono i coniugi Pagani – sarà proposto un intrattenimento coinvolgente, con un’esperienza africana. E un dono intergenerazionale a sorpresa con la partecipazione delle suore e degli ospiti della Casa di riposo Santo Natale”.

L’iniziativa prenderà il via alle 14.30 presso l’oratorio della parrocchia Santa Maria Assunta con l’accoglienza a cui seguirà l’attività, compresa la merenda solidale, fino alle 17; alle 17.30, nella chiesa, la celebrazione eucaristica.