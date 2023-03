Diocesi: Bologna, da oggi il card. Zuppi sarà in visita pastorale alla Zona San Donato fuori le Mura

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, sarà in visita pastorale alla Zona San Donato fuori le Mura dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione.

Oggi pomeriggio, alle 15.30, il card. Zuppi sarà accolto nella sede del Quartiere (Piazza Spadolini, 7) e con il Comitato di Zona incontrerà una rappresentanza dell’Amministrazione del Quartiere e dei Servizi ai cittadini. Alle 19 nella parrocchia di Sant’Egidio presiederà la Stazione Quaresimale di Zona e alle 21 al Cinema Perla parteciperà alla presentazione della Zona pastorale.

Domani, venerdì 17, alle 9 al Centro Agroalimentare l’arcivescovo celebrerà la messa in preparazione alla Pasqua per dirigenti, volontari, associazioni e realtà che usufruiscono dei servizi del Caab. Alle 10.30 in via D’Annunzio 17/a visiterà il luogo in cui sorgerà il Centro odontoiatrico solidale e alle 11.30 all’Opera “Padre Marella” incontrerà i volontari, gli operatori e gli assistiti. Alle 16.30 al Villaggio del Fanciullo dialogherà con le realtà giovanili e alle 21 guiderà la Via Crucis itinerante con partenza dalla chiesa di San Domenico Savio.

Sabato 18, alle 10 nella chiesa di San Domenico Savio, il card. Zuppi incontrerà operatori e volontari dei Centri di ascolto e alle 11.30 parteciperà all’incontro “Cosa significa integrazione? Alcune testimonianze” proposto dai Centri di ascolto della Zona. Alle 21 nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, l’arcivescovo proporrà una Lectio sul Vangelo della domenica.

Infine, domenica 19 alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (via Scipione dal Ferro, 2), presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva della visita pastorale.