Strage via Fani: La Russa, “fu punto più drammatico dell’attacco delle Br a Stato”

“Il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione dei 5 agenti della scorta rappresentano il momento più drammatico dell’attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Oggi, a distanza di 45 anni da quel 16 marzo 1978, è ancora vivo il ricordo del loro sacrificio. È nostro dovere non dimenticare i lutti e il dolore che provocarono il terrorismo e gli Anni di Piombo”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del 45° anniversario della strage di via Fani, a Roma.