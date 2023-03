Quaresima: Ravenna, domani sera una lectio di Ermes Ronchi nella basilica di San Giovanni Evangelista

È uno dei biblisti più conosciuti e apprezzati a livello nazionale e domani sera sarà a Ravenna per l’incontro organizzato dalla Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo per la Quaresima 2023. Padre Ermes Ronchi sarà infatti protagonista, venerdì 17 marzo alle 20,45 nella basilica di San Giovanni Evangelista, della lectio per il cammino di Quaresima dal titolo “Una luce che irrompe nel buio” e commenterà il passo del Vangelo di Giovanni 9,1-41.

Biblista, teologo e scrittore, padre Ronchi è sacerdote dell’ordine dei Servi di Maria. È un volto e una penna noti al grande pubblico. Per molti anni ha condotto il commento al Vangelo della domenica nella trasmissione A Sua immagine su Raiuno. Su Avvenire cura una rubrica di commento al Vangelo ogni giovedì. Nel marzo 2016, dopo una telefonata inaspettata di papa Francesco, ha guidato gli esercizi spirituali di Quaresima per la Curia romana. Laureato in teologia a Roma, ha conseguito il dottorato in storia delle religioni, con specializzazione in antropologia culturale all’università Sorbona di Parigi e il dottorato in scienze religiose, sempre a Parigi.

Presso il Convento di San Carlo a Milano, dirige il centro culturale Corsia dei Servi, la libreria San Carlo e il cinecircolo San Carlo. È docente di estetica teologica e iconografia a Roma.