Violenza contro le donne: card. Parolin, “bisogna insistere sull’educazione”

“Bisogna insistere sull’educazione. Quando il Papa parla di formazione parla di educazione soprattutto delle nuove generazioni per superare una mentalità che può portare ad atti tragici e instaurare una cultura del rispetto e della collaborazione”. Così il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, a margine del convegno “Il Magistero di Giovanni Paolo I alla luce della sua biblioteca” in corso alla Pontificia Università Gregoriana. Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, riflettendo sulle parole di Francesco che ieri, durante l’udienza a Fisc, Uspi, Corallo e Aiart, ha richiamato alla necessità di “formare uomini capaci di relazioni sane”, il porporato ha affermato che “c’è bisogno davvero di un grande lavoro sinergico da parte di tutte le agenzie educative e soprattutto che vadano nello stesso senso, che non mandino messaggi contraddittori, che si vada tutti nello stesso senso di rafforzare i valori che stanno alla base della convivenza civile anche del rapporto tra i sessi”.