Diocesi: Asti, torna la “Scuola Popolare”. Prima lezione con l’economista Cottarelli

Nel panorama di iniziative proposte dall’Ufficio cultura e comunicazioni sociali della diocesi di Asti, spicca il ciclo di incontri denominato “Scuola Popolare”; esperienza – si legge in un comunicato della diocesi -, nata nel 2014 per iniziativa della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, della Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Progetto Culturale della diocesi, che si è sempre posta l’obiettivo di fornire ai partecipanti occasioni di approfondimento e di confronto su temi di attualità e di carattere sociale. Negli anni la “Scuola Popolare” è cresciuta come strumento di formazione, tramite incontri mensili con esperti, su tematiche diversificate per aiutare a leggere ed interpretare il presente. Gli incontri di Scuola Popolare si svolgono sempre di lunedì sera, con cadenza mensile. Tre le “lezioni” organizzate per questo ciclo con lo scopo di dare massima enfasi ai relatori coinvolti. Si comincia il 4 dicembre con l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano che parlerà della situazione economica italiana. L’appuntamento è alle 21, nel salone della parrocchia N.S. di Lourdes.