Don Milani: al via oggi una due giorni di incontro a Firenze e Calenzano per ricordarlo a 100 anni dalla sua nascita

Un “Convegno Pastorale” per ritrovarsi intorno alla persona di Don Milani, “uno stare insieme per ricordarlo a partire dal suo operato e dal contesto che lo ha visto uomo di fede e spiritualità tra altre figure emblematiche del periodo, dal dopoguerra fino alla fine degli anni ’60”. Così il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita del priore di Barbiana presenta la due giorni di incontro a Firenze e Calenzano il 24 e 25 novembre. Il convegno inizierà a Firenze con una contestualizzazione della Chiesa in quegli anni e l’influenza di Giorgio la Pira, per poi passare alle prospettive di ricerca futura grazie agli archivi storici che accolgono materiali su Don Milani. Altri punti di vista su di lui verranno proposti attraverso il ricordo di figure sue contemporanee, che sono state in dialogo con il priore di Barbiana. Nel pomeriggio sarà il prete, il credente, ad essere al centro degli interventi. Il 25 gli incontri si sposteranno a Calenzano per affrontare gli aspetti legati alla sua pastorale, anche nelle parti scomode, con studiosi internazionali e le conclusioni del Cardinale Giuseppe Betori. Organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e presieduto da Rosy Bindi, il convegno darà voce a rappresentanti della Chiesa di oggi così come a studiosi della figura del priore di Barbiana. Con il sostegno di Arcidiocesi di Firenze, Ministero della Cultura, Rai, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Calenzano, Fondazione Etica, Fondazione CR Firenze.