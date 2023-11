Violenza: card. Parolin, “coltivare tutta una gamma di virtù che ci permettono di rispondere in modo pacifico a provocazioni”

“Contro la violenza c’è da coltivare in noi tutta una gamma di virtù che ci permettono di rispondere in modo pacifico a queste provocazioni e certamente poi c’è anche il perdono. Senza perdono non si può andare avanti perché vige soltanto la legge della vendetta e il cerchio non si chiude mai”. Le parole del cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin riprendono quelle del beato Giovanni Paolo I. A margine del convegno in corso alla Pontificia Università Gregoriana su “Il Magistero di Giovanni Paolo I alla luce della sua biblioteca”, a chi gli ricordava che Albino Luciani consigliava la via del perdono contro la violenza, Parolin ha rimarcato che questa è una strada da intraprendere. “Perdonare non è facile – ha riconosciuto -. Però se si ha davvero il coraggio di rompere questo cerchio, si produce qualcosa di nuovo nel mondo”.