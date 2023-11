Diocesi: Bolzano-Bressanone, una guida per “risparmiare energia in parrocchia”

Risparmiare energia fa bene al clima e al portafoglio. Un “prezioso” aiuto arriva ora dalla guida “Risparmiare energia in parrocchia” realizzata dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. “Usare l’energia in modo consapevole e non sprecarla è un tema all’ordine del giorno”, sottolinea il vescovo Ivo Muser. In un momento in cui i costi dell’energia aumentano, un approccio responsabile con il creato può anche contribuire ad alleggerire il peso sulle finanze parrocchiali. La guida “Risparmiare energia in parrocchia”, nuova pubblicazione della diocesi, offre idee, raccomandazioni e consigli concreti utili alle 281 parrocchie in Alto Adige. La guida, disponibile gratuitamente in italiano e in tedesco all’Ufficio per il dialogo nel Centro pastorale a Bolzano e nel Seminario a Bressanone, affronta la questione di come calcolare il fabbisogno energetico della chiesa parrocchiale e della canonica e di come ridurlo. Se una parrocchia deve anche sostituire l’impianto di riscaldamento della chiesa, cambiare l’illuminazione, ristrutturare la canonica o sostenere interventi simili, la guida fornisce le linee guida da tenere in considerazione sia dal punto di vista organizzativo che energetico. Suggerimenti specifici per il consiglio parrocchiale e l’amministrazione parrocchiale completano la guida. E’ stata l’arcidiocesi di Salisburgo a pubblicare la prima versione di questa guida. L’idea e il testo sono stati messi a disposizione della diocesi di Bolzano-Bressanone, in modo che la guida potesse essere adattata e ampliata per soddisfare le esigenze delle parrocchie altoatesine.