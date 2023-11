Gmg diocesana: Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Appuntamento sabato 25 novembre a Corridonia con il vescovo Pennacchio

“Lieti nella Speranza” è il titolo dell’incontro diocesano dei giovani organizzato per domani pomeriggio dal Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Fermo, guidato da Keti Stipa, a Corridonia (Centro Pastorale San Giuseppe), dalle 16.30 alle 19.30 circa. Su indicazione di Papa Francesco, nella domenica di Cristo Re dell’Universo (ultima dell’anno liturgico) i giovani di tutte le diocesi sono invitati a ritrovarsi insieme, per un momento di festa, incontro, riflessione e preghiera. “Un momento bello ed intenso di incontro e confronto fra i giovani – dice la responsabile diocesana – pensato insieme all’equipe diocesana di pastorale giovanile”. Sarà presente l’Arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, che incontrerà i giovani e commenterà loro il versetto della lettera di San Paolo Ap. ai Romani scelto come tema della giornata (“Lieti nella Speranza” Rm 12,12). Sarà presente anche Giulia Scalpelli, attrice e formatrice teatrale, che insieme ad alcuni collaboratori aiuterà i giovani a “scoprire e vivere” il tema della giornata attraverso uno spettacolo dal titolo “Non fatevi vincere dal male ma vincete il male con il bene”. Il pomeriggio, all’interno del quale non mancheranno piccole sorprese per tutti i partecipanti, si concluderà con un aperitivo insieme ai giovani presenti.