Giornalismo: Roma, si presentano gli Incontri di San Francesco di Sales a Lourdes

La Fédération des Médias Catholiques de France organizza gli Incontri internazionali di San Francesco di Sales a Lourdes, da mercoledì 24 a venerdì 26 gennaio 2024.

Riunendo più di 250 giornalisti e professionisti dei media cattolici provenienti da circa 30 Paesi di tutti i continenti, le Giornate di San Francesco di Sales sono un momento fondamentale che consente a tutti, sotto lo sguardo benevolo di Maria, di condividere la propria professione arricchendosi a vicenda. Iniziati da cinque anni a livello internazionale, in particolare attraverso una proficua collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Signis World e da un anno anche Ucsi, gli Incontri accolgono professionisti provenienti datutta Europa, ma anche da Usa, Canada, India, Filippine, Vietnam, Kenya e dalla Costa d’Avorio. Durante gli Incontri, il Premio Padre Jaques Hamel per la pace, creato nel 2017, sarà consegnato ai candidati che la giuria franco-italiana sceglierà per essersi distinti con un servizio che avrà favorito la creazione di ponti tra le religioni. A partire da questa edizione, il Premio – intitolato al sacerdote assassinato nel bel mezzo di una celebrazione nella sua chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray nel luglio del 2016 – è diventato internazionale.

Per presentare gli Incontri di Lourdes e il Premio Jaques Hamel si terrà una conferenza stampa, martedì 5 dicembre, alle 15, presso l’Istituto Maria Santissima Bambina di Roma, in Via Paolo VI 21, alla presenza di Roseline Hamel, la sorella del sacerdote martire, che dopo l’assassinio, porta ovunque la testimonianza di fede che il fratello le ha trasmesso: è diventata amica della madre del giovane assassino; Jean-Marie Montel, direttore generale del gruppo Bayard, consulente del Dicastero per la Comunicazione e presidente della Fédération des Médias Catholiques de France; Xavier Le Normand, giornalista del quotidiano La Croix e coordinatore del programma degli Incontri di San Francesco di Sales a Lourdes.