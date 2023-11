Violenza contro le donne: appello Ucei, “ci uniamo al silenzioso grido di tutte coloro che il 7 ottobre hanno subito crimini di guerra, violentate e stuprate”

“Ci uniamo al silenzioso grido di tutte coloro che il 7 ottobre hanno subito crimini di guerra, violentate e stuprate in quanto donne, in quanto israeliane, in quanto ebree”. È l’appello dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Movimentarsi tutte unite”, si legge, “senza distinzioni di orientamento politico, fede religiosa, nazionalità – affinché vi sia rappresentazione veritiera della violenza subita, del dolore nella solitudine, e nella ricerca di giustizia, con l’impegno all’educazione e alla trasmissione di una cultura che riconosce e abbraccia il sapere e saper fare femminile. Lottare assieme affinché la violenza perpetrata sulle donne, anche in seno alle mura domestiche verso mogli, figlie o sorelle, sia superata”.