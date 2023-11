Festival Dottrina sociale: mons. Pompili (Verona), “abbiamo bisogno di riflessione e di fermentare con il pensiero l’azione di tanti”

(da Verona) “Abbiamo bisogno di riflessione e di fermentare con il pensiero l’azione di tanti, dagli imprenditori agli operai, da chi si occupa del sociale a livello universitario a chi opera nel Terzo settore”. Lo ha affermato questa mattina mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, all’apertura della XIII edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa che si terrà fino al 26 novembre presso il Palaexpo Verona Fiere sul tema “Socialmente liberi”.

Il presule ha ricordato che “10 anni fa veniva pubblicata la Evangelii gaudium di Papa Francesco che ha al suo interno un capitolo dedicato alla dimensione sociale del Vangelo”. “Il Vangelo – ha commentato – non è una scalata in solitaria verso l’Assoluto ma chiama in causa una dimensione comunitaria, sociale. Questo ci fa percepire che siamo in relazione, lo siamo nativamente”.