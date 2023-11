Diocesi: Savona-Noli, nata l’associazione assistenziale “Sono Sempre Io” per i pazienti dell’Hospice Centro Misericordia Rossello

A Savona è attiva una nuova associazione: si chiama “Sono Sempre Io” ed è formata da professionisti che hanno a cuore la salute sociale, spirituale, psicologica e fisica dei pazienti e dei familiari che soggiornano per brevi o lunghi periodi nell’Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello. Fondato nel 2002 – si legge in un comunicato della diocesi -, il centro garantisce prestazioni assistenziali e cure palliative ai pazienti affetti da malattie evolutive inguaribili in fase avanzata. L’organizzazione di volontariato ha sede in via Naselli Feo 3 e nasce per diffondere la cultura del fine vita, rendere sempre più accoglienti e ospitali gli ambienti dell’Hospice e realizzare progetti capaci di rispondere ai bisogni dei pazienti privi di risorse sociali e familiari. È l’unica nella provincia di Savona e lavora in rete con il servizio di cure palliative e terapia del dolore del territorio per rispondere in maniera efficace ai bisogni dei pazienti.