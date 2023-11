Festival Dottrina sociale: Stizzoli (Fondazione Segni Nuovi), “una relazione impregnata di gratuità fa bene innanzitutto a noi, ci arricchisce”

(da Verona) “Quando la relazione è gratuita nasce dentro di noi la consapevolezza di bene, non dei beni. Una relazione impregnata di gratuità fa bene innanzitutto a noi, ci arricchisce”. Lo ha affermato questa mattina Alberto Stizzoli, presidente della Fondazione Segni Nuovi, aprendo la XIII edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa che si terrà fino al 26 novembre presso il Palaexpo Verona Fiere sul tema “Socialmente liberi”.

Dopo aver ricordato mons. Adriano Vincenzi, il fondatore e anima del Festival morto nel febbraio 2020, Stizzoli ha invitato a “trasformarci in positivo” attraverso la “volontà di relazionarci con gli altri”. Con “una relazione gratuita” – “come lo è il Festival” – perché “quando la mettiamo nel mondo ci facciamo del bene e facciamo bene”.

Poi, rispetto al tema della kermesse, il presidente ha rilevato come oggi viviamo un tempo di “relazioni difficili, malate”. E ha invitato alla “concretezza delle relazioni, non favorendo leggerezza e pochezza”, all’“iridescenza delle relazioni con le loro meraviglie”. Stizzoli ha poi osservato che “il bene è programmazione” puntando “al vero progresso e al vero sviluppo”; “non possiamo permetterci di aspettare che si muovano gli altri”, ha ammonito.