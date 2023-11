Pontificio Istituto Orientale: convegno a Roma su St Nerses Shnorhali, una vita spesa per l’ecumenismo e la pace

“Plenitude of Grace, Plenitude of Humanity: St Nerses Shnorhali at the Juncture of Millennia”. E’ il tema del convegno che si terrà a Roma, presso il Pontificio Istituto Orientale il 30 novembre e il 1 dicembre per celebrare l’850° anniversario della morte di San Nerses Shnorhali. L’anniversario della morte di Nerses Shnorhali (ovvero “il Grazioso” – 1102-1173) – si legge in una nota del Pio -, è stata inserita nel calendario Unesco 2023 di anniversari di personaggi famosi e di eventi importanti. Pioniere nell’arte della musica e della poesia e teologo di spicco dell’Oriente Cristiano, Nerses il Grazioso ha lasciato epistole, omelie e preghiere in prosa, ha composto il testo e la melodia di quasi 1200 tra inni (šarakan), tropari, odi e canti liturgici. Divenuto Catholicos (1166 al 1173) con il nome di Nerses IV, è soprannominato Shnorhali, per i doni di santità e umile benevolenza, fu anche una figura di rilievo internazionale nel dialogo tra le Chiese Cristiane. “La sua eccezionale apertura ecumenica, unita all’approccio umano e pacifista nelle controversie del suo tempo – spiega il Pio –, è stato un modello di diplomazia efficace che può servire da insegnamento anche oggi nella soluzione dei conflitti religiosi ed etnici. Il convegno internazionale, che riunirà eminenti studiosi da tutto il mondo, si svolgerà in lingua inglese presso l’Aula Magna del Pontificio Istituto Orientale e verrà trasmesso in streaming sul canale canale YouTube @Orientale.