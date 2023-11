Diocesi: Ales-Terralba, domenica a San Gavino Monreale evento per la 38ª Gmg

In occasione della 38ª Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno ha come tema “Lieti nella speranza”, domenica 26 novembre i giovani della diocesi di Ales-Terralba si ritroveranno a San Gavino Monreale per una serata di preghiera, animazione e convivialità. L’appuntamento prenderà il via alle 17, nel salone di S. Lucia (Convento).

“Il momento di preghiera iniziale – viene spiegato in una nota – sarà intrecciato con le testimonianze di chi della speranza e della gioia ha fatto la propria missione, portandone un po’ a chi combatte per la propria salute in un letto di ospedale: i clown di Vip Sardegna ci racconteranno la loro ‘vocazione’ durante la preghiera e ci daranno un assaggio del loro talento in un successivo momento dedicato al gioco e all’animazione”.