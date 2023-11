Diocesi: Savona-Noli, 26 novembre la Giornata diocesana della gioventù

Domenica 26 novembre nella diocesi di Savona-Noli si celebrerà la Giornata Mondiale della Gioventù dal titolo “Lieti nella speranza” e promossa dal Servizio per la Pastorale Giovanile. Il tema, spiega la diocesi in un comunicato, saranno le “risonanze” che la XXXVII Giornata Mondiale, tenutasi ad agosto a Lisbona, in Portogallo, ha avuto nei novanta giovani della diocesi che vi hanno partecipato. L’evento avrà luogo dalle ore 16 presso il Seminario Vescovile, a Savona alla presenza del vescovo Calogero Marino e sarà aperto a tutti, giovani e adulti. Dopo l’accoglienza, si potranno visitare gli stand in cui i ragazzi porteranno le loro testimonianze. Alle 19 si terrà la preghiera con mons. Marino e a seguire la cena condivisa.