Diocesi: Fidenza, ritiro d’Avvento per le famiglie

Sabato 25 novembre presso la parrocchia di San Giuseppe, a Fidenza, avrà luogo il ritiro d’Avvento promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia. Il programma, riferisce la diocesi, prevede l’accoglienza e la preghiera iniziale cui seguirà la catechesi del vescovo Ovidio Vezzoli e la condivisione. Concluderanno la giornata la messa del vescovo Vezzoli e la cena comunitaria. Per favorire la presenza e la partecipazione delle famiglie, per tutto il pomeriggio sarà attivo un servizio di babysitting per i più piccoli. Inoltre dalle ore 16.45 alle ore 17.45 saranno presenti alcuni sacerdoti per il sacramento della Riconciliazione.