Festival Dottrina sociale: Tommasi (sindaco Verona), “dobbiamo essere tutti più consapevoli per l’utilizzo dei social”

(da Verona) “Siamo in una società che vive anche una virtualità, si scrive sui social a volte con leggerezza. Dobbiamo leggere e decifrare questa nuova realtà”. Lo ha affermato questa mattina Damiano Tommasi, sindaco di Verona, all’apertura della XIII edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa che si terrà fino al 26 novembre presso il Palaexpo Verona Fiere sul tema “Socialmente liberi”.

Secondo il primo cittadino servono “strumenti di consapevolezza della potenza dei social”. “Dobbiamo essere tutti consapevoli per l’utilizzo di questi strumenti, della realtà che cambia visto che tornare indietro non si può”. Ormai “si instaurano relazioni via social”, ha proseguito Tommasi. Il sindaco, riferendosi alle giovani generazioni, ha sottolineato come “un Paese che smette di sognare” sia “destinato a morire. I sogni vanno condivisi, non c’è nulla di più bello della libertà di condividere i sogni”. “Aumentare la consapevolezza, contagiarci e stimolarci a vicenda, condividere i nostri sogni e i nostri progetti di vita è il modo migliore per sentirsi liberi per raggiungerli insieme. Perché da soli si fa poca strada”, ha concluso.