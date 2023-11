Papa Francesco: a Festival Dottrina sociale, “nessuno sia promotore di una comunicazione dello scarto attraverso messaggi di odio e la distorsione della realtà”

(da Verona) “Nessuno sia promotore di una comunicazione dello scarto attraverso la diffusione di messaggi di odio e la distorsione della realtà in rete! La comunicazione raggiunge la pienezza nella donazione totale di sé all’altra persona. In questo rapporto di reciprocità si sviluppa la trama della libertà”. Lo ha scritto Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti alla XIII edizione del Festival della Dottrina sociale che si è aperto questa mattina al Palaexpo Verona Fiere sul tema “#Soci@lmente liberi”.

Un tema, osserva il Santo Padre, che “richiama alcune questioni di grande attualità soprattutto per la cultura digitale che influenza i rapporti tra le persone e, di riflesso, la società”. “Il simbolo @, riportato nella parola ‘socialmente’, anticamente indicava l’unità di misura e, successivamente, ha assunto il valore contabile, per giungere all’utilizzo comune nella posta elettronica per il significato ‘presso’”, prosegue Francesco, rilevando che “dalla storia arriva, dunque, un’indicazione per vivere oggi la libertà nei social media. Lo segnala quel ‘presso’ che indica vicinanza, prossimità, contatto, espressione intima di libertà, da ‘serbare’ nel proprio cuore”.