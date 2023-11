Editoria: Il Regno, nel nuovo numero il conflitto israelo-palestinese, il Sinodo, abusi in Spagna

Il conflitto israelo-palestinese, il Sinodo, abusi in Spagna: sono i temi al centro del n. 20 de Il Regno-Attualità. L’articolo “Sette ottobre: uno spartiacque. Il tempo di un’inimicizia assoluta” è una riflessione di Piero Stefani dopo l’attacco di Hamas in territorio israeliano dalla Striscia di Gaza che ha segnato una fase nuova del conflitto israelo-palestinese.

L’intervista al teologo ed esperto al Sinodo Christoph Theobald che affronta diverse questioni: le difficoltà di una Chiesa globale in un mondo multiculturale e globalizzato; l’opportunità della sinodalità come risposta adeguata – ma non ancora compiuta – all’evolversi dell’interpretazione della Tradizione da un lato e della Scrittura dall’altro; il ripensamento dei ministeri, della collegialità e del primato petrino. Theobald chiude l’intervista con questa affermazione: “Dobbiamo imparare a convivere con domande che non hanno ancora trovato soluzioni”.

L’articolo “La forza della verità”, a firma di Gabriella Zucchi, si concentra sull’indagine che il Difensore del popolo ha presentato al Congresso dei deputati spagnolo in merito agli abusi sessuali nell’ambito della Chiesa cattolica e al ruolo dei poteri pubblici.