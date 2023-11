Diocesi: Bologna, domani sera il card. Zuppi interverrà alla celebrazione diocesana della Gmg

Domani alle 9 nella chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi parteciperà all’incontro della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Alle 14.30 nella Sala anziani di Palazzo D’Accursio interverrà all’Assemblea ordinaria del Forum delle associazioni familiari.

Alle ore 20.45, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso (via XXI ottobre 1944, 4/2), il card. Zuppi guiderà l’incontro “Pellegrini di speranza” proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile in occasione della celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù. “Da dove nasce la speranza dei giovani? Sicuramente sono molti i fattori che agiscono insieme – afferma don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile – ma quello decisivo è la certezza proveniente dalla fede: io sono voluto, ho un compito nella storia, sono accettato, sono amato. Solo se sono certo che Dio mi accoglie posso essere convinto che è bene che io ci sia. È sempre bello esistere come persona umana, anche in tempi difficili”.