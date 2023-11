Terzo Settore: 29 novembre a Roma, momento di dialogo sul ruolo nel contrasto alle disuguaglianze e nella partecipazione democratica

In occasione dell’Assemblea dei soci del Forum Terzo Settore, mercoledì 29 novembre, a partire dalle 10 presso l’Eurostars Roma Aeterna (Piazza del Pigneto 9a, Roma), si svolgerà una mattinata di riflessione sul ruolo, presente e futuro, del Terzo settore nello sviluppo delle comunità, nel contrasto alle disuguaglianze, nella partecipazione democratica. Protagonisti del dibattito – si legge in una nota diffusa oggi – saranno Aldo Bonomi (sociologo, fondatore del Consorzio AASTER), Carlo Borgomeo (già presidente della Fondazione CON IL SUD), Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà) e Vanessa Pallucchi (portavoce del Forum Terzo Settore). A moderare Elisabetta Soglio (Corriere della Sera). L’appuntamento, in occasione dell’Assemblea dei soci del Forum Terzo Settore, nasce dalla “volontà di dare il via a un percorso di riflessione e di analisi del ruolo sociale, economico e politico del Terzo settore, alla luce delle trasformazioni socio-economiche in atto e dei cambiamenti normativi più recenti”. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul canale YouTube del Forum Terzo Settore.