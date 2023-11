Diocesi: Belluno-Feltre, nel fine settimana “A new hope” in Val di Zoldo per la 38ª Gmg

In occasione della 38ª Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno viene celebrata domenica 26 novembre sul tema “Lieti nella speranza”, per il fine settimana l’Ufficio di Pastorale dei giovani e l’Azione Cattolica della diocesi di Belluno-Feltre propone l’evento “A new hope”. Si tratta di un incontro residenziale, presso la struttura dell’ex asilo di Dont di Zoldo, rivolto a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni.

La proposta, viene spiegato dagli organizzatori, “rappresenta un segno forse non esaustivo fra tutte le possibili attese, ma certamente realizzato con impegno e che, si spera, abbia buon seguito di interesse. Il filo rosso che caratterizzerà questa edizione rimane quello tracciato da Papa Francesco per la prossima Giornata: giovani chiamati a essere ‘lieti nella speranza’. Virtù di cui forse è lecito chiedersi quanto sia coltivata nei nostri ambienti, la speranza è davvero il motore che muove tutti i noi verso orizzonti…spaziali”. Il riferimento è alla citazione cinematografica di “Star Wars”, pellicola scelta anche per la locandina dell’evento.

Il weekend residenziale, dal pranzo del sabato fino al primo pomeriggio di domenica, vedrà la partecipazione anche del vescovo diocesano, mons. Renato Marangoni, che sarà trai i giovani proprio per il pranzo conclusivo.