Diocesi: Brescia, domani mons. Tremolada incontra gli operatori sanitari

È in programma per la mattinata di domani, sabato 25 novembre, l’incontro del vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, con tutti gli operatori sanitari. L’appuntamento si terrà dalle 9 alle 12.30 nel Salone dei vescovi e non a caso è intitolato “Incontriamoci a casa mia”, in virtù del fatto che, a differenza di quanto accaduto gli scorsi anni, il momento spirituale e conviviale si terrà direttamente presso la Curia diocesana di Brescia. “L’invito del vescovo agli operatori sanitari – si legge in un comunicato – nasce dal desiderio di condividere con loro una lettura spirituale della Parola di Dio, sulla base del brano evangelico di Matteo che narra della guarigione del servo del centurione e fa perno attorno all’affermazione di Cristo, ‘Verrò e lo guarirò’”.

“Gli incontri annuali, che si tengono in Avvento e nel Tempo di Pasqua, sono molto apprezzati dagli operatori sanitari che rispondono agli inviti con una presenza numerosa e spiritualmente attenta – ha spiegato Giuliano Binetti, vicedirettore dell’Ufficio per la salute –. Da parte nostra, cerchiamo di comprendere le loro esigenze e sollecitazioni, mentre lo stesso vescovo ha sempre mostrato grande sensibilità e vicinanza verso gli operatori della sanità, soprattutto durante la pandemia e gli attimi drammatici del lockdown, che hanno visto la nostra città e la sua provincia duramente colpite”.