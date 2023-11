Commissione europea: 15 milioni di euro per aiuti umanitari in Siria e Libano

L’Ue non smette di assistere il popolo siriano e libanese e oggi ha annunciato un nuovo stanziamento di 15 milioni di euro per aiuti umanitari a favore delle persone più vulnerabili in Siria e Libano (11,5 destinati alla Siria e 3,5 al Libano). Spiega la Commissione: “Il finanziamento arriva in un momento in cui la recente escalation di violenza in Medio Oriente sta colpendo sempre più paesi come la Siria e il Libano, che stanno già affrontando crescenti livelli di povertà, conflitti, insicurezza alimentare, sfollamenti ed epidemie”. Serviranno per fornire aiuti alimentari e supporto idrico, igienico-sanitario a coloro che ne hanno più bisogno tra i siriani, nel loro Paese, e tra i rifugiati in Libano e gli stessi libanesi. “Mentre le crisi si moltiplicano e i bisogni raggiungono livelli record”, il commento del commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, “l’Ue resta impegnata ad alleviare la sofferenza umana ovunque si verifichi, prestando particolare attenzione ai più vulnerabili”. Specifica la nota della Commissione: “Tutti gli aiuti umanitari dell’Ue vengono forniti in base alle necessità, indipendentemente dallo status o dalla nazionalità dei beneficiari. Gli aiuti vengono forniti attraverso ong, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali”.