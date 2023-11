Diocesi: Oppido Mamertina – Palmi, domenica 26 novembre messa di saluto e ringraziamento per mons. Milito

La diocesi di Oppido Mamertina – Palmi si prepara a concludere il ministero pastorale di mons. Francesco Milito con una messa di saluto e ringraziamento che si terrà il prossimo 26 novembre, solennità di Cristo Re, alle ore 17,30 nella cattedrale di Oppido. Lo fa sapere la diocesi, aggiungendo che la celebrazione sarà presieduta dallo stesso mons. Francesco Milito e concelebrata dai sacerdoti della diocesi, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi. In tutte le parrocchie della diocesi non sarà celebrata la messa vespertina.