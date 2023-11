Giovanni Paolo I: card. Parolin, “ogni autorità è al servizio degli altri”

Presentata oggi per la prima volta in edizione critica l’opera “Illustrissimi” del beato Giovanni Paolo I. Si tratta della raccolta di quaranta lettere immaginarie che il beato Luciani indirizzò a personaggi e autori di ogni epoca. Tra questi Alessandro Manzoni che ne “I Promessi Sposi” scrive che “non c’è superiorità giusta d’uomo sopra gli uomini se non al loro servizio”. A margine del convegno “Il Magistero di Giovanni Paolo I alla luce della sua biblioteca” in corso alla Pontificia Università Gregoriana, promosso dalla Fondazione vaticana Giovanni Paolo I, il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, presidente della Fondazione, ha riflettuto che “ogni autorità è un servizio agli altri perché altrimenti diventa un esercizio dispotico del potere”. “Se una persona viene posta al di sopra di altri perché riveste posizioni di responsabilità, deve vivere questo non per interesse personale, non per raggiungere chissà quali risultati personali di varia natura, ma davvero per mettersi al servizio del prossimo – ha aggiunto -. È un po’ quello che dice la Dottrina sociale della Chiesa soprattutto per quanto riguarda la politica. La politica è un servizio al bene comune e questo vale anche per i preti, per i vescovi, per il Papa. Vale per tutti”.