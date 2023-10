Diocesi: Vicenza, da giovedì 2 novembre un ciclo di 3 incontri con Franco Nembrini che commenta l’opera teatrale “Miguel Mañara”

(Foto: diocesi di Vicenza)

Giovedì 2 novembre, alle 20.30, al Centro culturale San Paolo, in viale Ferrarin 30, a Vicenza inizierà un ciclo di tre incontri nei quali Franco Nembrini commenterà l’opera teatrale “Miguel Mañara: la gioia… un’inquieta straniera” di Oscar V. Milosz.

Gli altri due appuntamenti saranno giovedì 23 novembre e giovedì 14 dicembre, sempre alle 20.30 al Centro culturale San Paolo di Vicenza.

Franco Nembrini, autore e professore, da tre decenni promuove uno sguardo spirituale nella letteratura italiana. Nel 2012 Tv2000 gli ha proposto di raccontare in televisione la sua passione per Dante e per la letteratura. È nato così il ciclo di 34 puntate “Nel mezzo del Cammin”, mandato in onda tra il 2015 e il 2016.

Dall’ottobre 2018 è membro del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dal 2020 è stato scelto come socio onorario e consultore dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani). Il 4 novembre 2022 ha ricevuto il Premio internazionale Cultura cattolica di Bassano del Grappa, in occasione della 40ª edizione.

I monologhi dell’opera che proporrà a Vicenza affrontano la storia di un uomo – la storia dell’uomo – con le sue contraddizioni e la sua ricerca di una pienezza che risponda davvero al suo intimo desiderio di infinito.

La proposta, rivolta a tutti, è nata dalla collaborazione tra il Centro culturale San Paolo e la diocesi di Vicenza, in particolare l’Ufficio dell’Insegnamento per la religione cattolica, l’Ufficio per la Pastorale giovanile, l’Ufficio per le Vocazioni, l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi. I media partner sono la Libreria San Paolo, Radio Oreb e La Voce dei Berici. L’evento è patrocinato dal Festival Biblico.