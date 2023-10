Terra Santa: card. Filoni, “non c’è un diritto superiore all’altro, superare visione di contrasto”

“Noi come cristiani siamo anche ponte tra realtà diverse perché le includiamo nelle nostre realtà. La nostra testimonianza non dà ragione a qualcuno. In questo momento, non si può pensare che Israele non abbia il diritto di vivere, di esistere e di stare. Lo stesso vale per il popolo palestinese. Sono due diritti e uno non è superiore all’altro. Se non superiamo questa divisione è difficile venire fuori dall’attuale situazione dove si vive drammaticamente”. Lo ha dettto il card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rispondendo a una domanda a margine della conferenza stampa di presentazione della prossima Consulta. “Se non superiamo questa visione di contrasto e non rispettiamo i diritti di tutti – ha aggiunto -, purtroppo le lotte continueranno. Noi abbiamo questa missione per la pace – e il Papa rinnova continuamente il suo appello -, che richiede dialogo e rispetto per i diritti”.