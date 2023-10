Commemorazione defunti: Venezia, il 2 novembre alle 10 mons. Moraglia presiede la messa nel cimitero di S. Michele in Isola, alle 18 nella basilica di S. Marco

La mattina di giovedì 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle ore 10 il patriarca di Venezia Francesco Moraglia presiede la celebrazione eucaristica in programma nel cimitero di Venezia, all’interno della chiesa di S. Michele in Isola, con la partecipazione delle autorità civili e delle confraternite cittadine. Al termine, il patriarca si recherà come di consueto alla Cappella di San Cristoforo per la benedizione a tutti i defunti del camposanto veneziano. Alle ore 18 dello stesso giorno (2 novembre) si terrà infine nella basilica cattedrale di S. Marco la messa in suffragio per i patriarchi, i canonici, i sacerdoti e i diaconi diocesani defunti; anche tale celebrazione verrà presieduta da mons. Moraglia.