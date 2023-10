Ognissanti: diocesi Lucca, le celebrazioni dell’arcivescovo Giulietti. Eventi col Comics and Games

In tutte la Comunità parrocchiali della diocesi di Lucca ci saranno celebrazioni e iniziative pastorali sia per la festa liturgica di Tutti i Santi, mercoledì 1° novembre, che giovedì 2 novembre per la commemorazione dei defunti.

L’arcivescovo di Lucca il 1° novembre presiederà una messa solenne nella basilica di San Paolino a Lucca, alle 19. Poi giovedì 2 novembre, mons. Giulietti presiederà al mattino alle 11 una messa al cimitero della Misericordia a Viareggio, mentre alle 15 una messa al cimitero urbano di Sant’Anna a Lucca. Queste ricorrenze a Lucca coincidono anche con l’inizio di Lucca Comics and Games 2023. Non a caso la messa delle 19 del 1° novembre a Lucca rientra anche nelle proposte diocesane durante la manifestazione. Lo stesso giorno, ma alle 14, ci sarà il taglio del nastro alla mostra “Kan Takahama. Le storie nascoste”, presso i locali parrocchiali di San Pietro Somaldi nel centro storico. All’inaugurazione parteciperanno l’ambasciatore giapponese presso la Santa Sede Akira Chiba, l’artista giapponese Kan Takahama e i curatori della mostra: mons. Paolo Giulietti, Olimpia Niglio e Asuka Ozumi. L’esposizione, patrocinata da Lucca Comics and Games, resterà aperta fino al 5 novembre. Tutto l’ampio programma delle proposte diocesane durante la manifestazione è su www.diocesilucca.it.