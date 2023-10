Diocesi: Fermo, primo incontro dell’equipe di pastorale giovanile con il vescovo Pennacchio

Fermo, equipe pastorale giovanile con mons. Pennacchio (foto arcidiocesi Fermo)

Si è svolto sabato 28 ottobre 2023 in Episcopio il primo incontro della nuova equipe diocesana di Pastorale Giovanile con l’Arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio. Dopo la nomina dell’Arcivescovo a Keti Stipa come responsabile del servizio diocesano di Pastorale Giovanile, sabato scorso ha preso forma anche la nuova equipe diocesana, che avrà il compito di collaborare con la responsabile “nel discernimento e nell’organizzazione” delle iniziative per i giovani dell’Arcidiocesi. L’incontro, al quale ha preso parte anche don Enrico Brancozzi, vicario per la pastorale, è iniziato con il saluto ed un ringraziamento dell’Arcivescovo ai presenti per la disponibilità nell’accogliere l’invito in equipe. Ringraziamento sincero e sentito che anche la responsabile diocesana ha voluto esprimere a tutti. Ai saluti, riferisce oggi la diocesi, è seguito poi un giro di presentazioni, grazie al quale si è subito instaurato un clima di amicizia, confronto e collaborazione molto positivo. Primo obiettivo raggiunto insieme è stato l’organizzazione della Giornata Mondiale dei Giovani (a livello diocesano) fissata da Papa Francesco nella domenica di Cristo Re. Tutti i giovani delle scuole superiori (da 15 anni in su) sono invitati a ritrovarsi insieme all’Arcivescovo Pennacchio a Corridonia, il prossimo sabato 25 novembre per un momento di incontro, testimonianze, ascolto e confronto.