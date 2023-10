Diocesi: Cassano All’Jonio, le commemorazioni dei santi e defunti

Con lo sguardo su quanto sta accadendo nel Medioriente e in altre parti del mondo, in occasione della commemorazione dei defunti, mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano All’Jonio e vice presidente della Cei, alle ore 10.00, presso il locale cimitero, presiederà la Messa, concelebrata con i sacerdoti per ricordare tutti i defunti. Dopo la celebrazione, seguirà un momento di raccoglimento all’interno del cimitero, con la deposizione di una corona presso la cappella dell’ossario. Il primo novembre, festività di tutti i santi, nella Basilica Minore “Santa Maria del Lauro”, della città delle terme, alle ore 18.00, il vescovo Savino, presiederà la Messa.